A Ozzano cittadini e amministratori puliscono il territorio

E' tutto pronto per la 44esima edizione della giornata ecologica ozzanese. Cittadini e amministratori saranno impegnati nella pulizia di varie zone del paese come parchi, strade, fossi e isole ecologiche. Il programma prevede il ritrovo alle ore 8 presso la sede del Gruppo Alpini di Ozzano in via Collegio di Spagna,27 . Ai partecipanti è richiesto di avere una mascherina, guanti da lavoro, giubbotto ad alta visibilità e indossare scarpe adatte. Trattandosi di un evento che si svolgerà all'aperto non viene richiesto il green pass. Nel corso della mattinata si terrà un momento di ristoro con una merenda offerta dal Gruppo Alpini e alle ore 12 si terminerà l'attività di raccolta dei rifiuti che verranno presi in consegna dagli operai comunali che provvederanno al corretto smaltimento.

"Ho già partecipato a varie edizioni della giornata ecologica - spega la vice sindaco Mariangela Corrado - e lo faccio sempre con grande piacere. Oltre ad essere un grande gesto di rispetto verso il proprio paese, è anche un'occasione per socializzare e conoscere nuove persone. Faccio un appello al grande senso civico degli ozzanesi affinche' sabato mattina ci ritroviamo in tanti all'appuntamento davanti alla sede del gruppo Alpini di Ozzano, che ringrazio di cuore per la disponibilità e la collaborazione dimostrata. Da tanti anni i volontari del gruppo sono al fianco dell'Amministrazione comunale nell'organizzazione e gestione delle giornate ecologiche, alle quali partecipano sempre con grande slancio. Quest'anno, tra l'altro, il tema della pulizia e rispetto della cosa pubblica - conclude - è stato discusso anche nel percorso partecipato "Le chiavi di San Pietro" riferito all'antico borgo di San Pietro di Ozzano. Mi auguro che sabato mattina anche i residenti del borgo riescano a formare un gruppo e a partecipare alla giornata ecologica. Lo spirito che dovrebbe animare tutti i cittadini e' quello di impegnarsi affinché ognuno mantenga pulito e decoroso lo spazio pubblico vicino o confinante con le propria proprietà o abitazione."

In questi giorni chiunque noti sul territorio abbandoni di rifiuti o zone da ripulire puo' segnalarlo al servizio ambiente del Comune telefonando al 051/79.13.42, o inviando una mail a ambiente@comune.ozzano.bo.it.