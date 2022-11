Ecco la Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel mondo: sarà il 2 luglio

La Regione istituisce la giornata degli emiliano-romagnoli nel mondo: sarà il 2 luglio, anniversario dell'affondamento, avvenuto nel 1940, dell'imbarcazione Arandora Star in cui morirono oltre 800 persone, per la maggior parte italiani della regione.

La novità è nella proposta di legge sulla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo approvata in Assemblea legislativa. Le modifiche, come ha chiarito il relatore di maggioranza Marco Fabbri del Pd, "non comportano maggiori oneri per la Consulta e sono volte a potenziare strumenti che hanno riscosso successo tra i nostri concittadini che vivono all'estero".

La legge, come sottolinea la relatrice di minoranza Valentina Stragliati (Lega), "ridefinisce la platea dei destinatari degli interventi inserendo associazioni di volontariato, fondazioni pubbliche e consorzi produttivi. Con questo nuovo quadro normativo la Consulta potrà accogliere nuove sfide tra cui 'L'anno del turismo delle radici' che si svolgerà nel 2024 e avrà sicuramente ricadute positive per il nostro turismo. Auspico che continuino la collaborazione e il confronto costruttivo che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato".

Per l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori."questa legge ha potenzialità di sviluppo culturale formidabile". Infatti, afferma l'assessore, "favorirà le possibilità per gli artisti emiliano-romagnoli di lavorare in Italia, in Europa e nel mondo. La nostra attenzione per gli italiani all'estero e la possibilità di esportare i nostri talenti ed eccellenze deve valere per tutte le filiere. Oggi, oltre a coloro che emigrano per necessità, molti scelgono di vivere all'estero per vocazione, per l'evoluzione nel mercato del lavoro e dobbiamo far sì che il cambiamento corrisponda a una crescita della nostra capacità di parlare a questi italiani".