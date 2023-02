Giornata del malato, al Maggiore tornano le poesie in corsia | VIDEO

In occasione della Giornata Mondiale del malato all’ospedale Maggiore letture, soprattutto di poesie, dedicate a chi è ricoverato e lavora in ospedale



Nell’atrio dell’Ospedale degenti, familiari e cittadini in attesa hanno potuto ascoltare e leggere dei brani. Si tratta di una iniziativa nata nell'ambito del Patto per la Lettura di Bologna tra Azienda USL Bologna e Settore Biblioteche e Welfare culturale in collaborazione con il Circolo aziendale Ravone.

Raccogliendo alcuni stimoli da privati cittadini bolognesi, in collaborazione con il Circolo aziendale Ravone APS-ASD è stato possibile dare vita a “Poesie e note in corsia”: una rassegna che prende il via in occasione della Giornata mondiale del malato e che prevede due incontri al mese nei reparti e nei luoghi di attesa dell'Azienda USL di Bologna.