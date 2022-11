Perché si festeggia la giornata mondiale della gentilezza?

Il 13 novembre si celebra la 'Giornata mondiale della Gentilezza'. Lo sapevi che bastano solo 12 minuti di gentilezza al giorno per essere felici? È quanto emerso da un esperimento sociale condotto negli Stati Uniti nel 2019.

La giornata mondiale della gentilezza è nata in Giappone grazie al Japan Small Kindness Movement, fondato nel 1988 a Tokyo, dove due anni prima si era costituito un primo gruppo di organizzazioni riunito nel World Kindness Movement (Movimento mondiale per la Gentilezza). E da lì, si è diffusa in tutto il mondo.

In questo giorno bisogna promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la cura, l’ascolto dei bisogni degli altri senza dimenticare i propri. La gentilezza è cortesia, buona educazione, dire parole come grazie, per favore, prego e scusa. Ma la gentilezza è anche essere altruista, generoso e disponibile con gli altri. La gentilezza è una pratica di attenzione e buone maniere che rende migliori noi e gli altri per questo dovrebbe essere festeggiata ogni giorno.

Lo studio

Nel 2019 un gruppo di ricercatori dell’Iowa State University, guidato dallo psicologo Douglas Gentile, ha condotto uno studio su 496 studenti pubblicato sul Journal of Happiness Studies.

I partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi: tre gruppi sperimentali e uno di controllo. A tutti veniva chiesto di camminare all’interno di un edificio per 12 minuti e di mettere in pratica quattro strategie diverse.

Al primo gruppo veniva chiesto di concentrarsi su pensieri gentili, rispettosi e amorevoli: durante la passeggiata dovevano osservare gli altri e desiderare che fossero felici.

Al secondo gruppo è stato suggerito di osservare le persone incontrate pensando a quanto tutti noi siamo collegati e interconnessi.

Al contrario, al terzo gruppo di studenti era stato chiesto di osservare gli altri evitando sentimenti amorevoli e gentili verso gli altri e pensare invece a modi in cui poter essere migliori delle persone incontrate.

Infine, al gruppo di controllo veniva semplicemente chiesto di camminare all’interno di aule e corridoi e di guardare le persone incontrate concentrandosi su vestiti, accessori e dettagli estetici.

Prima e dopo la passeggiata, a ciascun partecipante è stato somministrato un test scritto che rilevasse i livelli di ansia, soddisfazione, stress, empatia e interessamento nei confronti degli altri. Dall’analisi dei risultati è emerso che chi metteva in atto le prime due strategie, riportava livelli più elevati di empatia e soddisfazione, si sentiva maggiormente connesso agli altri e registrava minori livelli di ansia rispetto al gruppo di controllo.

I partecipanti che avevano attuato una forma di 'confronto sociale verso il basso' invece, non solo non mostravano benefici rispetto al gruppo di controllo ma addirittura apparivano più stressati e meno premurosi ed empatici. Risultati di questo tipo si confermano anche in altri studi in cui si evince che il confronto sociale con gli altri è frutto di una mentalità competitiva che molto spesso comporta un aumento di stress, ansia e depressione.