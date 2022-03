Cattiva alimentazione e poco sport: in Emilia-Romagna un bimbo su quattro è obeso

In Emilia-Romagna si stima siano circa 885 mila le persone adulte in sovrappeso e 337 mila quelle obese. Complessivamente in regione è sovrappeso o obeso un bambino di 8-9 anni su quattro, un adulto con più di 69 anni su due.

Domani 4 marzo 2022 è la Giornata Mondiale dell'Obesità, promossa dalla WHO (World Health Organization) per sensibilizzare i cittadini e incoraggiare soluzioni pratiche che contrastino il problema globale dell’obesità, che riguarda 800 milioni di persone nel mondo, con un costo stimato in spese mediche complessivo di mille miliardi di dollari entro il 2025. Non solo: le persone obese corrono il rischio doppio di essere ricoverate se positive al Covid, e le prospettive non sono buone, visto che si prevede un aumento dell’obesità infantile pari al 60% entro la fine del 2030.

Obesità e sovrappeso in Emilia-Romagna

Dal programma regionale “Passi”, che monitora gli stili di vita della popolazione e fornisce i dati con cadenza triennale, emerge come in Emilia-Romagna ci siano circa 885 mila persone adulte in sovrappeso e 337 mila obese, secondo l’ultima rilevazione 2017-2020. Secondo l’indagine OKkio 2019 in Emilia-Romagna il 26% dei bambini di 8-9 anni è in eccesso ponderale (19% in sovrappeso e 7% con obesità), la prevalenza diminuisce nell’adolescenza: 18% negli 11enni, 15% nella fascia 13-15enni. Tra i 18 e i 69 anni il 30% degli emiliano romagnoli è in sovrappeso e l’11% obeso. L’eccesso di peso cresce con l’età: oltre la metà (56%) delle persone ultra 69enni è in eccesso ponderale. Di questi, il 41% è in sovrappeso e il 15% presenta obesità (PASSI d’Argento 2016-2020). Dal 2008 al 2020, tra i residenti in regione il fenomeno del sovrappeso è in lieve calo, ma al tempo stesso aumenta leggermente la percentuale di adulti obesi. Nel periodo 2008-2019 la percentuale complessiva di persone in sovrappeso e obese risulta in lieve aumento tra 18-34 anni, costante tra 35-49 anni e in diminuzione tra 50-69 anni. L’eccesso di peso mostra un incremento tra le persone con un basso livello socio-economico, mentre è pressoché costante tra quelle con un livello medio-alto.

Donini: "In Regione programmi specifici"

“Limitare l’obesità è uno degli obiettivi che la Regione ha deciso di perseguire: basti pensare che il piano di prevenzione 2021-2025 recentemente approvato dedica al tema dei corretti stili di vita, compresi dunque l’alimentazione e l’attività motoria a scuola e nelle comunità, quattro programmi su venti- commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Due di questi programmi non sono previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione predisposto dal ministero, ma abbiamo voluto inserirli perché consideriamo la lotta all’obesità un obiettivo strategico che non va sottovalutato. Prevenire questa patologia, infatti, vuol dire prevenire malattie che possono avere conseguenze gravi proprio a causa dei chili in eccesso, come anche la pandemia Covid ha purtroppo dimostrato”.