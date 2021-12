Giornata dedicata alle persone scomparse, la città si tinge di verde. Bonaccini: "Fenomeno esteso ma poco conosciuto"

Oggi, 12 dicembre, si celebra la giornata dedicata alle persone scomparse, e il colore scelto dall'Associazione Penelope, che dal 2002 offre sostegno legale e psicologico alle famiglie, è il verde.

"Anche il Palazzo della Regione sarà illuminato dalla luce verde - ha scritto in una nota inviata all'associazione, il Presidente Stefano Bonaccini - per mandare un messaggio si speranza", ma anche i cittadini potranno accendere una candela verde davanti alle finestre. Nel centro storico, sarà illuminato di verde il Palazzo del Podestà, in piazza Maggiore, dove alle 18 ci sarà un presidio dell'associazione.

"Questa giornata - continua Bonaccini - ci vede tutti insieme per affrontare un fenomeno sociale esteso, ma poco conosciuto che non accenna a diminuire - rendendo così necessari - misure di prevenzione e l'affinamento delle tecniche di ricerca" con strumenti tecnologici non disponibili in passato.

Le persone scomparse in Italia e in Emilia-Romagna

Sono 51.332 ancora da ritrovare, secondo il report del Ministero dell'Interno, relativo al primo semestre 2021. Dal 1° gennaio 2007 - 30 giugno 2021, le denunce fanno emergere che il 57,37% indica gli scomparsi nella fascia di età di minori di anni 18, il 37,27% corrisponde alla fascia della maggiore età, il 5,10% appartiene alla fascia di età degli over 65.

Per quanto riguarda i dati relativi al semestre appena concluso, il confronto con i dati semestrali dei precedenti anni è fortemente caratterizzato dall’emergenza pandemica da Covid-19 e dalle conseguenti limitazioni alla mobilità. In particolare, nel 1° semestre 2021 risultano 7.947 denunce di scomparsa registrate nella banca dati del CED: di queste 3.928 riguardano soggetti che sono stati ritrovati, mentre quelli ancora da ritrovare sono 4.019.

In Emilia-Romagna sono 39 le persone ancora da trovare, 16 sono minorenni. 100 invece sono i cittadini stranieri scomparsi e non trovati nella nostra regione, 83 sono minori.

