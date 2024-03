Giornata in memoria delle vittime del covid: sono passati 4 anni, ma sembra un secolo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono passati 4 anni, anche se sembra un secolo, inizialmente lo chiamavamo "virus cinese" quella malattia che veniva da Wuhan, chi l'aveva sentita nominare prima, e a gennaio del 2020 il Ministero della salute istituì la task-force SARS-CoV-2 scongiurando gli allarmismi, ma purtroppo le cose andarono diversamente.

Mentre partiva la macchina sanitaria, sotto le due torri, e non solo, ci fu anche spazio per l'imbecillità: un ragazzino italo-cinese veniva aggredito, mentre una studentessa raccontava di venire chiamata con il nome del virus.

Il 23 febbraio venivano chiuse le scuole, le università, i luoghi di cultura, e poi sospesi tutti gli eventi e in chiesa non si dava la mano durante il segno della pace. Il giorno dopo si parlava di 19 contagi in Emilia-Romagna. E partiva la corsa alle mascherine e ai tamponi. Il 27 febbraio i contagi erano poco meno di 100.

Il lockdown

Chiudono quindi bar, ristoranti, discoteche, chiese e moschee, biblioteche, parchi, negozi, vengono fermati i viaggi, si inizia la vita casalinga, la scuola e la spesa online, quel periodo terribile, il LOCKDOWN.

Si prende dimestichezza con i volti dei virologi, con l'isolamento, i DCPM, il significato di saturazione, gli ingressi contingentati, le certificazioni, i respiratori, lo smart-working, le quarantene, i cani incontinenti, i posti di blocco, il coprifuoco, le fasce bianche, gialle e rosse, Medicina che il 16 marzo diventa off limits, i congiunti, i sanitari eroi, le campane a morto, il distanziamento, le città vuote e il quotidiano strazio del bollettino dei contagi e dei decessi.

Il 18 marzo del 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo, da qui la scelta di celebrare ogni anno, oggi, la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. In occasione della Giornata nazionale, tutti gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz'asta.

E poi i vaccini, la prima, la seconda, la terza la quarta dose, e i no vax.

Il 30 marzo a Bologna i casi di positività sono 1.625. E si continuava a morire, e i crematori non bastano più. I decessi totali sotto le due torri sono stati 4.488, in Italia circa 187.850, dicono i dati.

Cosa rimane del covid?

Il 5 maggio 2022, l'Oms dichiara la fine della pandemia Covid-19.

Il dolore per le perdite, gli strascichi delle malattie, il lontano ricordo della lontananza da amici e persone care. Non è andato "tutto bene" come si leggeva nei cartelli, no, le economie sono andate a picco, la sanità pubblica quasi, tanti rapporti si sono stravolti e non ne siamo sicuramente usciti migliori. E sicuramente rimane il terrore che possa succedere di nuovo.