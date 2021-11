Giornata vittime della strada 2021: "Con pandemia aumentati aggressività e distrazione"

Oggi si celebra la giornata mondiale della sicurezza stradale. Per l'occasione una funzione religiosa è stata celebrata in Cattedrale: presenti, oltre al cardinale Zuppi, anche l'asso-parenti delle vittime e autorità civili e militari, nonché rappresentanti degli enti locali e della senatrice Anna Maria Bernini.

"Questa giornata ci ricordi il rispetto che dobbiamo alla vita nostra, dei nostri familiari, di tutti gli utenti quando siamo sulla strada" ricorda Mauro Sorbi, presidente dell'osservatorio regionale sulla sicurezza stradale dell'Emilia-Romagna."La consapevolezza di far parte di una società è la sola via per raggiungere l’obiettivo di zero morti sulle strade e anche di sconfiggere la pandemia".

I dati degli incidenti: "La pandemia ha aumentato incidenti autonomi"

I dati provvisori evidenziano "che la lenta ripresa della mobilità sta mettendo in luce un aspetto incontrovertibile: la comparsa della pandemia ha incancrenito, contribuendo addirittura ad accrescere, il problema dei comportamenti non consoni sulla strada".

I dati, riferiti ai primi nove mesi del 2021, suggeriscono che "le criticità sociali e lavorative hanno aumentato la distrazione e l’aggressività, già presenti a livelli di guardia ante Covid, con la conseguenza che il traffico è divenuto ancora più frenetico e caotico" analizza Sorbi.

IIl grosso dell’incidentalità è "l’ambito urbano, che vede coinvolti i soggetti fragili, gli utenti deboli e il primo elemento da stigmatizzare è proprio il comportamento inidoneo di una parte degli utenti -come la distrazione- e la maggior causa del danno arrecato è la velocità, perché anche solo i 50km/h sono potenzialmente mortali in caso di scontro".

Altro campanello di allarme è "la forte presenza della sinistrosità autonoma: un solo mezzo è soggetto ed oggetto dell’incidente". Per Sorbi "Occorre avere ben presente che farsi travolgere dall’aggressività e dai sentimenti di rabbia e di frustrazione porta a commettere atti di cui ci si può pentire dopo, ma troppo spesso sono irreparabili".