Giornate FAI d'Autunno: le immagini della rinascimentale Casa Saraceni | VIDEO

Il piccolo gioiello di via Farini 15 apre le porte per l'undicesima edizione dell'iniziativa del Fondo per l'Ambiente Italiano

È in corso la due giorni delle Giornate FAI d’Autunno, l’iniziativa del Fondo per l’Ambiente italiano che apre le porte ai luoghi più belli – e spesso inaccessibili – di tutta la penisola. A Bologna e dintorni sono ben undici i siti visitabili tra sabato 15 e domenica 16 ottobre. Tra questi c’è Casa Saraceni, un piccolo gioiello rinascimentale situato in via Farini 15 che oggi ospita la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. Per accedere all'edificio è necessario sottoscrivere l'iscrizione al FAI oppure lasciare un'offerta all'ingresso.

Casa Saraceni, la storia

Considerato uno degli edifici di maggiore interesse del Rinascimento bolognese, Casa Saraceni nasce per volontà della storica famiglia Saraceni, per poi passare di mano – nel 1930 – alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. La sua costruzione è collocabile all’inizio del 1500 per volere di Antonio Saraceni, nobile bolognese e componente del Senato cittadino. Oggi l’edificio mantiene gran parte della sua conformazione esterna, mentre l’interno è stato pressoché stravolto dopo i lavori di ampio restauro del 2001. La facciata esterna di Casa Saraceni mantiene ancora oggi alcuni elementi tipici dell’architettura rinascimentale come l’ornato in terracotta, le tipiche finestre e l’ampio cornicione. Oltre alle tante opere al suo interno, collocabili dal Rinascimento in poi, di grande impatto sono le decorazioni pittoriche sul soffitto dell’ampia scala d’ingresso affidate all’artista locale Roberto Franzoni dopo l’acquisizione da parte della Cassa di Risparmio di Bologna nel 1930.