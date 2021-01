Tragedia in Algeria, 25enne muore folgorato in piscina. Lavorava a Imola

È morto folgorato nella piscina dell'hotel di Algeri in cui soggiornava per una trasferta di lavoro. Così ha perso la vita Alex Bonucchi, 25enne modenese che lavorava per l'azienda Sacmi di Imola, come riporta ModenaToday.

Il giovane modenese è stato sottratto all'affetto dei suoi cari mentre si trovava in Algeria per una trasferta di lavoro con alcuni suoi colleghi. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il giovane sarebbe rimasto vittima di un fatale incidente avvenuto per folgorazione nella piscina dell'Hotel.

In seguito all'incidente, l'Ambasciata d'Italia ad Algeri si è messa in contatto con i Carabinieri di Nonantola - dove il giovane abitava -, che hanno fatto da ponte tra il consolato e la famiglia del ragazzo, per la comunicazione della triste notizia.