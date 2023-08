Va dai Carabinieri per un malore, ma ha il foglio di via: imolese denunciato

Un giovane italiano residente a Imola è stato denunciato dai Carabinieri della stazione Indipendenza per inottemperanza al foglio di via con a cui era stato sottoposto.

Il ragazzo, sulla ventina, si è presentato all’Arma dicendo di accusare un malore. Una volta fatto entrare e identificato, i militari scoprono che il giovane ha numerosissimi precedenti penali, tra cui reati contro il patrimonio, contro la persona, danneggiamento uffici pubblici e resistenza a pubblico ufficiale, tutti reati commessi dal 2018 in poi. Soprattutto, il giovane ha un foglio di via pendente, dato che a inizio del mese di luglio aveva danneggiato il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola. Denunciato per inottemperanza alla misura cautelare del foglio di via, è stato rimandato a Imola.