Minaccia il suicidio da un cavalcavia: salvato dalla polizia

Sabato scorso, nel tardo pomeriggio, un giovane di 22 anni ha minacciato di lanciarsi da sopra un cavalcavia dell’autostrada A13 Bologna-Padova. Il ragazzo, di origine straniera, stava minacciando il suicidio quando è stato notato da una pattuglia all’altezza del Comune di Bentivoglio. Immediatamente, il capo pattuglia ha segnalato la cosa alla centrale, chiedendo di interrompere il traffico in entrambi i sensi di marcia. Nel frattempo, altri agenti hanno raggiunto il ragazzo. Raggiunto dai poliziotti e da un ciclista che passava di lì, il ragazzo si è fatto convincere a desistere, rientrando dalla balaustra da cui minacciava di gettarsi.

Il 22enne ha raccontato agli agenti di aver sofferto recentemente di una grossa delusione d’amore e per questo voleva suicidarsi. Il giovane, infine, è stato medicato dal personale del 118 e portato all’ospedale di San Giovanni in Persiceto per accertamenti.