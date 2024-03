Giovani e famiglie in difficoltà, apre il primo "Social resort"

Apri i battenti il 28 marzo a Vergato a cura di WeAreHomies, l'associazione no profit con sede a San Lazzaro, il "Social Resort", considerato il primo in Italia.

Dalla riqualificazione del podere Vignola dei Conti, in località Prunarolo di Vergato, che l'associazione sta rilanciando come spazio di accoglienza e reinserimento per giovani, adulti e famiglie in difficoltà, con l’ausilio di attività come l’ortoterapia, percorsi professionalizzanti e laboratori didattici, in una unione simbiotica e vitale con la natura.

Tra gli obiettivi, oltre all'accoglienza, l'accompagnamento verso "un percorso verso l’autonomia, psico-socio-economica. Per questo motivo sono attivi percorsi professionalizzanti, per la qualifica di operatore agricolo, operatore forestale, cuoco, operatore di sala, receptionist e corsi di lingua italiana per stranieri" si legge sul sito del progetto

Alla presentazione parteciperanno, oltre agli esponenti di WeAreHomies, il Sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri e i rappresentanti dei servizi sociali territoriali.

Social Resort inaugurazione 28marzo