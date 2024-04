Addio a Giovanna Grignaffini, una vita in lotta per le donne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

E' morta a 74 anni dopo una lunga malattia Giovanna Grignaffini, storica del cinema, docente al Dams di Bologna, attiva nel movimento femminista, è stata deputata per il Pds/Ds dal 1994 al 2006.

"Una figura importante per la nostra città e per le tante battaglie che ha portato avanti a favore delle donne", così l'ha ricordata il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Grignaffini è infatti stata una delle fondatrici dell’associazione Orlando (di cui è stata anche presidente dal 1989 al 1992) e del Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne di Bologna gestito in convenzione tra l’associazione Orlando e il Comune felsineo. Grazie anche al suo impegno oggi è riconosciuto come uno dei centri di documentazione più importanti nel panorama europeo.

"Noi mettiamo da parte il grande dolore e desideriamo salutarla con immenso affetto e riconoscenza perché Giovanna è stata una colonna di Orlando. Il suo lavoro di parlamentare ha portato grandi benefici alle associazioni di donne e la nostra attuale sede nell'ex convento di Santa Cristina è il risultato del suo determinante impegno", così il commiato dal Centro delle donne, aggiungendo: "Chi voglia salutare Giovanna potrà farlo in quella che è la sua "casa", nel Centro delle donne in via del Piombo 5, domenica 21 aprile alle 10".