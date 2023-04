Omicidio Alessandra Matteuzzi, l'ex ai compagni di squadra: "Spiegate alla gente che ho sofferto"

Tra gli atti acquisiti dalla squadra mobile che ha svolto le indagini c'è, come riferisce l’Ansa, un messaggio vocale che Giovanni Padovani, in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, inviò il 15 giugno 2022 in una chat di gruppo con i compagni di squadra.

L'audio messaggio

“Ragazzi penso che ho preso la mia decisione... Mi sto convincendo sempre di più... Qualsiasi cosa succeda dovete promettermi che spiegherete alla gente che è successa perché ho sofferto molto e spiegargli che sono stato manipolato e non sono più capace di intendere e di volere in modo lucido", le parole del 27 enne, che risponde di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, stalking e legame affettivo. Pochi giorni prima del messaggio i due si erano lasciati e lui aveva già deciso di presentarsi a casa sua. La chat termina con Padovani che dopo alcune ore informò i compagni: "Ragazzi mi sono tranquillizzato per ora, vi aggiornerò". Ma per gli inquirenti da lì in avanti fu un progressivo crescendo fino all'omicidio. Il processo nei suoi confronti inizierà il 3 maggio davanti alla Corte di assise di Bologna.

La difesa chiede di sentire Maria De Filippi

Tra i testimoni, potrebbe essere chiamata a testimoniare anche Maria De Filippi. La conduttrice televisiva è stata inserita nella lista testi del legale di Padovani, l'avvocato Gabriele Bordoni, che chiede ai giudici di ascoltarla in dibattimento sui contatti avuti dal suo assistito con la direzione del programma televisivo 'Uomini e donne' fino al giorno dell'omicidio. Secondo Bordoni, il pomeriggio del 23 agosto Padovani telefonò alla trasmissione chiedendo di poter partecipare alle preselezioni per le puntate della settimana successiva. Questo, per il legale, "dimostrerebbe che stava facendo programmi per i giorni successivi e non aveva un intento predefinito e premeditato di uccidere Alessandra quella sera". Bordoni dice di aver chiesto alla trasmissione, fin qui invano, un riscontro di quel contatto e del suo contenuto. Per questo motivo si è risolto a chiedere di sentire la conduttrice.