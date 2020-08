103a edizione del “Giro dell’Emilia-Granarolo”: un omaggio speciale alle 12 vittime del Salvemini

La 103a edizione del “Giro dell’Emilia - Granarolo” organizzata dalla società ciclistica GS Emilia, guidata dal presidente Adriano Amici, partirà martedì 18 agosto 2020 dal centro di Casalecchio. Il raduno di partenza, il foglio firma e la partenza ufficiale sono previsti nel centro di Casalecchio di Reno, nell’area circostante Piazza del Popolo e la Casa della Conoscenza (via Porrettana 360), a partire dalle ore 10.00.

Un omaggio ai 12 ragazzini morti nell'incidente aereo che colpì le scuole di via del Fanciullo

Prima di lasciare Casalecchio e dirigersi verso via Bazzanese direzione Zola Predosa, la carovana, con la presenza del sindaco Massimo Bosso e di Roberto Alutto, presidente dell'Associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990, rivolgerà un pensiero ed un ricordo ai dodici ragazzi quindicenni che, ormai quasi 30 anni fa - era il 6 dicembre 1990 - persero la vita nel tragico incidente in cui un aereo militare in avaria, abbandonato dal pilota, precipitò sull'allora succursale dell'Istituto Salvemini in via del Fanciullo 6.