Arriva il Giro dell'Emilia: tutte le modifiche al traffico

Martedì 18 agosto sono in programma due manifestazioni ciclistiche, il 103° Giro Ciclistico dell'Emilia, che interesserà alcune strade cittadine dalle 15 alle 17, e il 7° Giro dell'Emilia Internazionale Donne Elite, che si articolerà in due fasi, alla mattina dalle 11.30 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 15.

I divieti di transito veicolare iniziano al passaggio del primo ciclista e terminano dopo il passaggio dell’ultimo, dal divieto sono esclusi i veicoli di pronto intervento e i veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione. Le chiusure saranno coordinate da agenti della Polizia Locale.

Divieto di transito 18 agosto

Ecco le strade in cui martedì 18 agosto è in vigore il divieto di transito, e le corrispondenti fasce orarie di chiusura. Dalle 15 alle 17.15: via Toscana, via Murri, piazza di Porta Santo Stefano, viale Gozzadini, viale Panzacchi, viale Aldini, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza e tutte le strade intersecanti queste vie per il tempo strettamente necessario.

Dalle 10.15 alle 12.45: piazza della Costituzione, via Stalingrado, via del Gomito dalle ore 13.45 alle 15.15: via Marco Emilio Lepido, viale Togliatti, viale Ghandi, viale Tolmino, viale Vicini, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via San Luca.

Divieto di sosta 18 agosto

In questa stessa fascia oraria gli atleti ripeteranno più volte un circuito che interesserà il seguente percorso: via Monte Albano, via di Casaglia, via Saragozza, via San Luca e di nuovo via Monte Albano.

L’ordinanza di mobilità dispone anche alcuni divieti di sosta con rimozione forzata, funzionali alle esigenze della corsa e alle deviazioni dei bus. In particolare: dalle 14 alle 18: via San Luca.

In questa fascia oraria saranno inoltre chiuse al traffico: via San Luca, via Sabbiuno, via Cavaioni, via Monte Albano e via Casaglia mentre in via Saragozza sarà temporaneamente sospesa la corsia preferenziale bus. dalle 7 alle 19: via Monte Albano dal civico 1 al 7 e largo Nasalli Rocca dalle 12 alle 19: via de Coubertin, da via Andrea Costa a via Curiel.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questa fascia oraria è vietato il transito veicolare nello stesso tratto di via de Coubertin ed è vietato fermarsi nel tratto di via Saragozza tra via Casaglia a via de Coubertin dalle 7 alle 20: via Monte Albano dal civico 1 al civico 7 e largo Nasalli Rocca Le linee bus urbane ed extraurbane subiranno alcune modifiche di percorso e di fermata fra le 13 e le 19.30 e la linea bus urbana Bologna-San Luca subirà l'interruzione del servizio per il tempo strettamente necessario. Info sul sito Tper.