Il Giro d'Italia passa in città: bus deviati e modifiche alle linee

Mercoledì 18 maggio, con il passaggio dell’11a tappa del Giro d’Italia 2022, diverse strade di Bologna e della provincia saranno chiuse al transito veicolare e, dalle 11.30 alle 16, per le linee dei bus sono previste deviazioni e limitazioni dei percorsi, mentre alcune saranno soppresse.

Il servizio urbano di Bologna sarà interessato da deviazioni dei bus nella fascia oraria tra le 12.10 e le 15.30 circa; l’area di Imola e Castel San Pietro Terme dalle ore 11.30 alle 14.40 circa; i territori di Ozzano e San Lazzaro di Savena dalle 12.00 alle 15.10 circa; l’ambito extraurbano tra Bargellino e Crevalcore tra le ore 12.15 e le ore 16 circa.

Variazioni linee bus

Previste variazioni per: le linee A (direzione Poliambulatorio Rizzoli), D (direzione Stazione Centrale), 11 (direzione Rotonda Corelli/Ponticella), 13 (direzione Pavese/Rastignano), 14 (direzione Deposito DueMadonne/Pilastro), 15 (direzione SanLazzaro Pertini), 16 (direzione Piazza Cavour), 19 (direzione San Lazaro), 20 (direzione Pilastro), 21 (direzione Beolco), 27 (Direzione Piazzale Atleti Azzuri/Genova), 29 (direzione Roncrio), 30 (direzione San Michele in Bosco), 32 (direzione Porta San Mamolo), 33 ((direzione Porta San Mamolo), 36 (direzione Ospedale Bellaria), 38 (direzione Ospedale Maggiore), 39 (direzione Fiera), 51 (direzione Monte Donato), 52 (direzione Sabbiuno Casetta), 54 (direzione Villaggio Speranza), 55 (direzione San Ruffillo Stazione), 59 (direzione Villa Guastavillani), 83 (direzione zona industriale Bacchello), 87 (Direzione Rotonda CNR), 89 (direzione San Biagio), 90 (direzione San Camillo/Ozzano), 92 (direzione Trebbo), 94 (direzione Castel San Pietro), 96 (direzione Carteria di Sesto/Pianoro Vecchio), 101 (direzione Imola), 104 (direzione Castel del Rio), 111 (direzione Osteria Grande), 112 (direzione Castel San Pietro Stazione), 113 (direzione Castel San Pietro CollinaII/Terme Castel San Pietro), 114 (direzione Ponte Quaderna) 116 (direzione Castel San Pietro Marconi), 121 (direzione Mirandola), 122 (direzione Castenaso/Marano), 124 (direzione SanLazzaro Caselle), 131 (direzione Veterinaria), 132 (direzione Ponte Rizzoli), 140 (direzione Montecatone), 142 (direzione Castellina), 147 (direzione Toscanella Piazza della Loggia), 150 (direzione San Prospero), 151 ( Bubano/Bagnara di Romagna/Lugo), 152 (direzione Massa Lombarda Stazione/Lugo), 153 (direzione Sestoimolese/Conselice), 154 (direzione Conselice/Campotto Due Ponti), 156 (direzione Castel Guelfo/Medicina), 160 (direzione Zello Chiesa), 161 (direzione Istituto Agrario Scarabelli), Linee 162 e 163 (direzione Imola Terminal), 165 (direzione Pasquala/Imola Terminal), 179 (direzione Normandia), Linee 186 e 187 (direzione Istituto Arcangeli), 247 (direzione Castel San Pietro/Imola), 248 (direzione Castel San Pietro), 506 (direzione SanGiovanni in P. Stazione), 507 (direzione Padulle/Osteria Nuova Stazione), 531, 533, 537 (direzione San Giovanni in P. stazione), 536 (dsirezione Palata P.),m 538 (direzione Nonantola), 554 e 576 (direzione Crevalcore), 556 (direzione Cento Autostazione), 651 (direzione Bazzano Stazione), 671 (direzione Vignola), 677 (direzione Philip Morris), 684 (direzione Savigno), 686 (direzione Tolè), 706 e 856 (direzione Vergato), 826 e 850 (dirrzione San Benedetto V.S: Stazione / Castglione P.), 903, 904 e 905 (direzione Pianoro Vecchio), 906, 916 e 918 (direzione Monghidoro).