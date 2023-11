Femminicidio Cecchettin, Zaccaria: "La disperazione è sempre la stessa"| VIDEO

Susanna Zaccaria, presidente di "Casa delle Donne per non subire violenza", si è espressa sull'omicidio di Giulia Cecchettin, commesso dall'ex fidanzato della giovane, ribadendo quell'allarme che da troppo tempo viene lanciato, ma sul quale bisogna intervenire in maniera più decisa, soprattutto in termini culturali.