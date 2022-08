Giulia e Alessia morte sui binari: Castenaso si risveglia sotto shock

"Ci è arrivata la conferma che non avremmo mai voluto: le due giovani sorelle travolte da un treno a Riccione sono, purtroppo, nostre concittadine. Siamo senza parole davanti a questa tragedia così difficile da capire e da accettare e proviamo un dolore incolmabile.

L'intera comunità di Castenaso si stringe attorno ai genitori, ai familiari, agli amici: Giulia e Alessia, che la terra vi sia lieve.

Siete volate via troppo presto".

E' con queste parole che il comune di Castenaso ha cercato, quando si è diffusa la voce, di rappresentare il dolore e il cordoglio vissuti dalla comunità, sotto shock per la morte improvvisa delle due sorelle PIsanu, Giulia e Alessia, di 17 e 15 anni. Il destino ha incontrato le loro vite lungo il binario 1 della stazione di Riccione, all'alba di domenica, dove un treno Frecciarossa in transito ha investito e ucciso le sue sorelle, di rientro da una serata passata in discoteca nella Riviera.

Proprio mentre soo in corso gli approfondimenti investigativi per chiarire la dinamica dell'accaduto -si ipotizza un attraversamento dei binari o uno stato di confusione dovuto alla notte passata in discoteca, ma nche un presunto furto subito da parte di una delle due ragazzine- il paese rivolge alla famiglia delle giovanissime, nota per una importante ditta di traslochi, parole di cordoglio e conforto.

Sorelle morte sotto il treno: Castenaso sotto shock

"Ciao Giulia, ciao Alessia... siete volate via troppo.. troppo presto! Ci mancherete... poveri i genitori... non ci sono parole per confortavi...voglio solo che sappiate che vi siamo vicini" è uno dei commenti che affiora sui social sotto la notizia della tragedia. "Io e mio marito possiamo purtroppo comprendere il dolore di questi genitori perché ci conviviamo ogni istante, purtroppo, piccole anime innocenti riposate in pace e date sostegno, ora più che mai, a mamma e papà" si legge poco più avanti, mentre un altro utente scrive: "Com'è difficile la società di oggi...Senza parole. Condoglianze alla famiglia e non dimentichiamoci anche del macchinista, anche lui vittima di un incidente che non doveva esistere".