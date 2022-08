Giulia e Alessia morte sui binari: indagini sull'incidente, si guarda alle ore precedenti la tragedia

Si indaga sulle ultime ore di Alessia e Giulia Pisanu, sorelle di Castenaso morte travolte da un Frecciarossa alla stazione di Rimini ieri all'alba. Mentre il paese è sotto shock e in lutto per la perdita delle due ragazze, a Riccione la polizia sta cercando di ricostruire quanto possibile riguardo le ore precedenti vissute dalle due giovanissime prima che all'alba di domenica si consumasse la tragedia.

Poco infatti ancora si conosce riguardo ai prodromi dell'accaduto: le telecamere di sorveglianza della stazione infatti non sarebbero riuscite a riprendere il momento esatto dell'investimento, sul cui contesto gli inquirenti possono fare affidamento unicamente sulle testimonianze dei pochi presenti.

Proprio alcuni dei presenti, sentito da Riminitoday, ha riferito dello stato delle ragazze poco prima dell'incidente. "Barcollavano - ha spiegato - ma è impossibile dire se erano ubriache o solo stanche". Le giovani sono entrate in stazione e hanno attraversato il primo binario. "Quando le ho viste sulla linea - racconta un altro testimone - io e altre persone gli abbiamo urlato di allontanarsi perché si sentiva già il fischio del treno che a tutta velocità stava arrivando da sud diretto verso Rimini. O non abbiamo fatto in tempo o non ci hanno sentito perché l'impatto è stato immediato".

Accertamenti sulle ultime ore delle ragazze

Gli inquirenti hanno fatto sapere che sui corpi verrà comunque disposta l'autopsia e l'accertamento del Dna attraverso l'esame comparativo. Inoltre, è da chiarire anche se corrisponda la circostanza riferita da alcuni testimoni circa un furto subito da una delle due ragazze, pare la borsa con all'interno portafoglio e cellulare. Per ora, tra le ipotesi più accreditate c'è quella che entrambe volessero raggiungere un altro binario, forse per prendere un treno per tornare a casa, ma al momento nessuna delle dinamiche al vaglio ha avuto particolare riscontro.