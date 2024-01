"Eri una piuma sorridente": sui social il ricordo di Giulia, morta durante un'escursione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tutto il mondo del rally si è stretto intorno alla famiglia di Giulia Maroni, la 37enne nativa di Faenza e residente a Castel Guelfo che ha perso la vita domenica scorsa, durante un'escursione, precipitando in un canalone sul monte Libro Aperto a Fanano, sul monte Cimone.

Appassionata di escursionismo ed esperta rallista, nel 2021 vinse il titolo di Cross Country e ha partecipato a diverse edizioni della Dakar. Purtroppo ha trovato la morte in montagna mentre stava trascorrendo alcune ore all'aria aperta insieme al suo compagno.

Ora sul corpo di Giulia verrà effettuata l'autopsia per delineare l'accaduto.

Il dolore sui social

"Una grande navigatrice, campionessa italiana di Cross Country e da qualche anno anche protagonista nella Dakar. Giulia purtroppo non c'è più, è rimasta vittima di un incidente avvenuto durante un' escursione in montagna. Non ci sono davvero parole. Tutti noi di Rally.it rivolgiamo un pensiero alla famiglia e ai cari della sfortunata Giulia", si legge sul profilo di Rally.it.

"Giulia era molto nota nell’ambiente dell’Offroad come giornalista ed appassionata del mondo a trazione integrale…una di noi… La Tribù si stringe attorno alla famiglia al fidanzato ed agli amici di Giulia" ha scritto la "tribù" dei fuoristrada.

"Ciao Giulia Maroni eri una piuma sorridente, educata, competente, gentile, collaborativa" si legge sul profilo di un amico sportivo.