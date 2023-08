"Giulio fa cose": i genitori di Regeni alla Festa dell'unità del Pd | FOTO e VIDEO

Sette anni, sei governi, ancora nessuna verità. Ieri 24 agosto 2023 nella giornata di inaugurazione della cinquantesima Festa dell'Unità (l'ultima al Parco Nord di Bologna) i genitori di Giulio Regeni Paola Deffendi e Claudio Regeni, insieme alla loro avvocata Alessandra Ballerini, hanno presentato il libro "Giulio fa cose". Un racconto che mette insieme la vicenda del giovane ricercatore ucciso in Egitto nel 2016 e di cui ancora non c'è verità e giustizia. All'incontro è intervenuta anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, conoscente e collaboratrice del caso Regeni da tempo.

La famiglia all'arrivo alla sala dibattiti Salvador Allende è stata accolta da un lungo applauso e da un mare di folla. Un "popolo giallo" - così si chiamano i cittadini che ancora oggi continuano a portare avanti questa battaglia indossando magliette o braccialetti di quel colore - unito nel ribadire l'importanza di cercare la verità per il giovane ricercatore e le altre tante vittime di un regime che tutti sul quel palco hanno definito "dittatoriale". "Basta una frase sui social per essere considerati terroristi lì" spiega il padre. Oggi siamo qui per raccontare la storia di mio figlio, che anche dopo la sua morte, continua a fare cose, nonostante tutto".

Il padre spiega come Giulio fosse un ricercatore dall'animo gentile, un cittadino del mondo che grazie alla sua istruzione aveva capito come rapportarsi con persone diverse e di differenti culture sia nel bene che nel male. Era già stato a Il Cairo tre volte e stava iniziando la sua carriera accademica. Poi la morte improvvisa, assassinato dallo stato egiziano. "Purtroppo - spiega Claudio - il governo italiano sta collaborando con un regime dittatoriale violando anche la Costituzione: esiste infatti una legge, la 185/90, che vieta esplicitamente la vendita di armi verso paesi che violano diritti umani. E l'Egitto è uno di questi".

"Io non ho più fiducia nelle istituzioni, mi sono stufata di sentir parlare di collaborazione" ha invece riferito l'avvocata della famiglia Ballerini. "Se stringi la mano a un dittatore la tua mano è e rimane imbrattata di sangue. Non vogliamo più collaborare perché gli unici a farlo siamo sempre stati noi, italiani, inviando armi. Loro con noi non collaborano. Un paese che ha più di 60mila prigionieri 'ideologici' non può essere considerato partner collaborativo. Anche e soprattutto perché si tratta di un paese che rimanda indietro le Ong, la cui guardia costiera infrange i diritti umani e nega il diritto più fondamentale di tutti che è il diritto d'asilo. Ogni giorno 3 o 4 persone fanno la fine di Giulio. Vogliamo la grazia per ognuno di loro".

Sul tema è intervenuta anche la segretaria del Pd Elly Schlein, ribadendo il suo supporto alla famiglia, con la quale ha rapporto sin da prima di diventare portavoce nazionale del partito. "Avete tante ragioni per non credere più nella politica e nelle istituzioni. In questi anni ne avete viste tante. Oggi noi ci troviamo qui per ribadire come non bisogni confermare l'amicizia con quel paese, come sia più che mai necessario prenderne le distanze. Ma soprattutto per confermare come non sia eticamente giusto che ragioni di stato siano superiori alla ricerca della verità per la morte di un cittadino italiano difensore die diritti umani, men che meno come interessi economici possano essere messi prima della giustizia per Giulio".

"Assicuro - continua la segretaria - il mio impegno e quello di tutta la comunità del Pd per trovare la verità. In questi anni anche il nostro partito ha fatto sicuramente degli errori. Ora però dobbiamo tenere a mente chi è Al-Sisi e cos'è quel regime. Un regime di oppressione, che ha scelto di coprire degli assassini. Ribadiamo come sia importante dire che l'Egitto non sia un paese sicuro per i rimpatri, come invece oggi è considerato. Mettiamoci tutti la faccia, mettiamoci i braccialetti e le magliette e diventiamo tutti 'popolo giallo'. Battiamoci per Giulio e perchè sia fatta giustizia".

