Lutto nel mondo della politica, morto Giulio Santagata

È morto all’età di 74 anni Giulio Santagata, politico ed economista. Ne dà annuncio Romano Prodi, di cui Santagata fu stretto collaboratore.

“La scomparsa di Giulio Santagata è un grande dolore -si leggono sulla Dire le parole del professore- piango la perdita di un amico carissimo al quale ero legato da sentimenti di affetto profondo -ha reso noto l’ex presidente del Consiglio. "Il mio pensiero e il mio abbraccio più grande a Lalla, ai figli Eugenio e Pippi, alla sua famiglia”.

Bonaccini: "Grande rappresentante delle nostre istituzioni"

Giulio Santagata è stato un grande rappresentante delle nostre istituzioni. Il suo cammino politico, che lo ha portato a fondare l’Ulivo assieme a Romano Prodi e ad Arturo Parisi e ad essere protagonista di quel lungo percorso che ha condotto alla nascita del Partito Democratico, è iniziato qui, in Emilia-Romagna. Una terra a cui è sempre stato legato e che ne serberà il ricordo”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla notizia della scomparsa dell’ex ministro Giulio Santagata, nato a Zocca, nel modenese, consigliere politico del presidente Romano Prodi, due volte ministro, negli anni Novanta aveva collaborato con la Regione all’aggiornamento del Piano Territoriale dell’Emilia-Romagna.

“Giulio è stato un economista brillante, un uomo delle istituzioni, il cui impegno politico, e quell’instancabile volontà di innovare, lo hanno reso protagonista di numerose, importanti battaglie, non solo per il centrosinistra ma per il nostro Paese e l’Europa. A nome mio personale, della Giunta e di tutta la comunità emiliano-romagnola, esprimo cordoglio e vicinanza alla moglie Lalla, ai figli e a tutti i suoi cari”.

Sui social anche il cordoglio di Vasco Rossi

Anche Vasco Rossi ha ricordato con affetto e commozione Giulio Santagata. “Ciao Giulio, amico simpatico leale e sincero”, ha scritto il cantante di Zocca (Modena), come lo stesso Santagata, su Instagram, ” Uomo ‘intelligente, ironico e colto’. Una persona straordinaria ci ha lasciato oggi improvvisamente! Io sono molto triste…ma nel mio cuore Giulio non morirà mai. Resterà sempre vivo dentro di me. Viva Giulio Santagata”. Vasco pubblica poi un estratto della serie tv sulla sua vita uscita per Netflix, ‘Il Supervissuto’, in cui è lo stesso Santagata a ricordare la loro gioventù.