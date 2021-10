Nuova Giunta Lepore, l'agenda di Ascom: "Pnrr, lavori pubblici e sicurezza"

Pnrr, cantieri di tram e Passante e sicurezza-riqualificazione della città. Questo si aspetta l'associazione dei commercianti bolognesi - Ascom, in vista di conoscere i nomi della Giunta Lepore che saranno ufficializzati oggi pomeriggio.

"Ci sono alcuni aspetti significativi - ha detto il direttore di Ascom, Giancarlo Tonelli, oggi a margine di un incontro con la stampa- il primo: che utilizzo si farà di questi fondi straordinari legati al Pnrr, oltre sei miliardi di euro sulla Città metropolitana di Bologna".

Quei fondi, continua, "sono un modo per ripartire come comunità, ma sono investimenti che l'Europa chiede che vengano non solo decisi, ma anche realizzati entro cinque anni". Inoltre i commercianti vogliono vedere "che cosa avverrà sui cantieri già previsti", quindi Passante e tram.

Sono interventi "su cui noi abbiamo chiesto che ci sia un'attenzione particolare da parte del nuovo sindaco e della nuova giunta, perchè sappiamo bene che avranno un impatto molto forte sulla vita di tante imprese e di tante famiglie". Infine, Tonelli cita sicurezza, lotta al degrado e riqualificazione della città. Bologna guarda all'Europa "ma ha bisogno anche di essere governata quotidianamente. Ci aspettiamo un'attenzione da parte dei nuovi amministratori", ribadisce ancora il direttore Ascom. (dire)

Presidente G. Tonelli_Foto Ascom