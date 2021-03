Giusella Finocchiaro candidata per il rettorato dell'Università di Bologna

Professoressa ordinaria di diritto privato e di diritto di Internet del Dipartimento di Scienze Giuridiche, avvocato cassazionista e Presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Finocchiaro chiude con la sua candidatura il quadro dei contendenti per le elezioni accademiche

Giusella Finocchiaro ha appena annunciato la sua candidatura per il rettorato dell'Università di Bologna, con una mail inviata a tutti i docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti dell'Alma Mater, qui riportata di seguito. Professoressa ordinaria di diritto privato e di diritto di Internet del Dipartimento di Scienze Giuridiche, avvocato cassazionista e Presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Finocchiaro chiude con la sua candidatura il quadro dei contendenti per le elezioni accademiche, in programma il 22 e 23 giugno 2021.

Ecco il suo messaggio:

Care Colleghe e Cari Colleghi, Care Studentesse e Cari Studenti,

ho deciso di candidarmi al Rettorato della nostra Alma Mater. Mancano circa cento giorni alle elezioni e sono pronta ad ampliare un percorso di proposta e di ascolto.

Viviamo tempi eccezionali nei quali, mentre sentiamo forte la fatica emotiva del periodo della pandemia, altrettanto forte avvertiamo l’urgenza di ripartire. La forza è data dalla nostra storia, dalle nostre radici, dal nostro orgoglio e dalla nostra passione per l’Università. Saremo però ancora più forti se sapremo affrontare il futuro come una comunità coesa: non soltanto senza lacerazioni, ma anche impegnandoci attivamente nel fare scelte condivise.

Possiamo essere grandi, non solo per i numeri, ma anche per i significati e i valori che rappresentiamo nel mondo. Custodi della straordinaria ricchezza dell’Alma Mater, che abbiamo ereditato e che ognuno di noi ­– con il proprio impegno – ogni giorno testimonia, partecipa ed orgogliosamente accresce.



Credo che il modello più adatto ai tempi che ci aspettano sia quello di una leadership condivisa, inclusiva, partecipata. Il modello in cui - individuate alcune linee strategiche - le decisioni maturano con l’ascolto e il confronto. Ciò ovviamente non significa sottrarsi alla responsabilità di scegliere, ma arrivare alla decisione attraverso il dialogo e la partecipazione di tutta la comunità dell’Ateneo.



Per parte mia, fin da quando ho comunicato la mia disponibilità in Consiglio di Dipartimento, e in questi mesi, ho deciso di adottare questo metodo, fatto di ascolto e di confronto diretto. Nelle esperienze di direzione che ho maturato negli anni ho sempre seguito, con successo, il coinvolgimento e la trasparenza del confronto come arricchimento del processo decisionale.



Ho racchiuso sinteticamente in otto punti le linee principali del mio progetto per l’Alma Mater. Potete leggere queste linee progettuali nel sito giusellafinocchiaro.it

Si arricchiranno, strada facendo, proprio grazie all’ascolto e al confronto con tutti coloro che vorranno contribuire, negli incontri di persona o su Teams, su temi specifici o di carattere generale, oltre che via e-mail a questo indirizzo e via Whatsapp al 3518273553.

Grazie per il tempo che vorrete dedicare a questo progetto.

Giusella Finocchiaro