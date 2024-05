Il procuratore Amato ai saluti: "Lascio una città più sicura di quella che ho trovato"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ultimo incontro con la stampa per Giuseppe Amato, il procuratore capo della Procura di Bologna che dal prossimo 22 maggio prenderà servizio a Roma come procuratore generale. L’incontro è stata un’occasione per il procuratore di fare una breve valutazione sulla sua esperienza a Bologna dopo essere arrivato in Emilia nel 2016. “Lascio una città più sicura di quella che avevo trovato. Non ci siamo tirati indietro su nulla, e al di là di processi in corso di svolgimento, mi sembra che non ci siano questioni su cui la Procura non abbia provato a dare delle risposte”. Tra i diversi temi trattati, Amato ha menzionato quelli contro “la criminalità organizzata e le sostanze stupefacenti. Negli ultimi anni è la procura che ha avuto più processi di questo tipo”. Da Igor il russo a Suviana, continua il procuratore, “abbiamo sempre cercato di dare delle risposte. Igor, per esempio, è stato preso all’estero su indicazioni che però sono venute da qui. Suviana è un momento drammatico: il peggiore infortunio sul lavoro di questi otto anni di servizio. Noi siamo stati seri e tempestivi: io lascio l’ufficio avendo già avviato tutti gli accertamenti necessari, compreso l’incarico dato ai quattro tecnici che diventerà concreto al momento in cui la centrale sarà svuotata dall’acqua. Noi daremo le risposte su cosa è successo. Suviana è il paradigma su come deve comportarsi un pm: cercare di ricostruire solo con gli elementi che si hanno a disposizione, senza salti in avanti”.

Su casi specifici come, come quelli della Uno Bianca, Amato ha raccontato gli ultimi sviluppi nati da un esposto dei familiari di alcune delle vittime: “Stiamo facendo approfondimenti con Digos e Ros e i colleghi vedranno cosa uscirà”, spiega, precisando che “va tenuto presente che sono passati molti anni dai fatti e che ci sono delle sentenze definitive”.

Infine, il procuratore ha parlato dello sfruttamento del lavoro, un “fenomeno molto diffuso, tanto diffuso che noi lo abbiamo trovato in maniera molto emergente soprattutto nei processi di criminalità organizzata”. Questo “ci ha spinto a mettere questo reato in un gruppo specializzato, proprio per valorizzarne la rilevanza con dei magistrati specializzati”, dal momento che si tratta di “un reato complesso, che richiede una corretta applicazione della norma e un corretto inquadramento della vicenda nella norma”. In ogni caso, conclude, quello dello sfruttamento del lavoro "è un problema non solo dell'Emilia-Romagna, ma di un momento storico in cui, nel mercato di lavoro, ci sono metodiche che possono essere anche borderline e che possono portare allo sfruttamento”. Amato ha concluso l’incontro ringraziando i cronisti per il lavoro svolto in questi anni.