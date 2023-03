Riforma Cartabia, il procuratore capo Amato incontra la forze dell'ordine

La riforma Cartabia (dal nome dell’ex ministro di Giustizia), che mira a ridurre del 25% i processi (anche della loro durata), è stata al centro di un incontro tra il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato e i rappresentanti delle forze di polizia. L’incontro, ospitato nella caserma “Luciano Manara”, è stato pensato per ragionare sulle modifiche introdotte dalla riforma sia sul piano tecnico che giuridico.

Amato e le novità introdotte dal testo

Durante il suo intervento, Amato ha approfondito le novità sul piano giuridico e applicativo e ha parlato dei compiti e delle facoltà attribuite alla polizia giudiziaria e alle relative procedure da adottare, offrendo indicazioni a sostegno dell'azione degli operatori di polizia in sinergia con gli uffici di Procura. In platea, oltre al comandante della Legione, Massimo Zuccher, al comandante provinciale dei carabinieri, Rodolfo Santovito, e al questore di Bologna, Isabella Fusiello, erano presenti anche i comandanti e il personale delle varie unità territoriali, forestali e speciali, i responsabili dei reparti operativi della Legione Carabinieri Emilia-Romagna e rappresentanti della Polizia, della Guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria.

Una riforma "positiva" per il procuratore capo

Amato aveva già affrontato la questione nelle scorse settimane intervenendo a un convegno del Sap (Sindacato autonomo di polizia), esprimendo apprezzamento per la nuova riforma. “Nel complesso la trovo una riforma positiva”, aveva detto il procuratore capo. In particolare “la regola di giudizio per cui l’archiviazione va chiesta quando gli elementi acquisiti non portano a una prognosi di condanna”, e ciò vuol dire “evitare processi inutili lesivi degli interessi delle parti coinvolte”, e quindi limitarsi a quelli “che possono arrivare a un’affermazione di responsabilità”.