Gomme per l'auto a prezzo 'bazza', nonnino inesperto truffato in rete

Cercava delle gomme per la propria automobile e accogliendo il consiglio di alcuni conoscenti che raccontavano di prezzi competitivi in rete, ha deciso di acquistarle via internet. Così è iniziata il travaglio per un 87enne residente sull'Appennino bolognese, che alla fine si è ritrovato vittima di una truffa bella e buona. Altro che bazza!

L'anziano, infatti, cibernauta inesperto, cercando di destreggiarsi sul web è incappato nel raggiro navigando su un noto sito di annunci. Qui gli si è palesata quella che pareva essere una ghiotta occasione. 60 Euro per delle gomme ottime. Il pensionato, colto all'amo, si è messo in contatto col rivenditore - poi identificato in un 60enne bellunese - e ha preso accordi per l'acquisto. Peccato che per portare a termine l'affare il sia stato indotto a fare più e più versamenti - con la scusa di bonifici non andati a buon fine - per un valore di circa 500 euro. Senza peraltro mai ricevere il bene acquistato.

Solo quando ormai era troppo tardi, l'anziano - mangiata la voglia - ha allertato i carabinieri, che hanno poi rintracciato e denunciato il 'venditore'.

