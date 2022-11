Le gomme della sua moto in vendita sul sito: all'appuntamento arrivano i carabinieri

I carabinieri hanno denunciato un cittadino pachistano di 48 anni per ricettazione, dopo la denuncia da parte di un motociclista 39enne.

Il centauro si era recato dal meccanico per la sostituzione delle gomme estive con quelle invernali, visto l'obbligo scattato proprio il 15 novembre. Su indicazioni del gommista aveva quindi appoggiato gli pneumatici davanti alla porta dell'ingresso, ma in meno che non si dica erano sparite.

Il 48enne, dopo aver denunciato il furto, ha ipotizzato che venissero rivendute online e ha avuto ragione: gli pneumatici infatti erano in bella mostra su un famoso portale di annunci e ha preso accordi con il "venditore", un cittadino pachistano incensurato di 48 anni.

All'appuntamento, davanti a un ristorante a San Ruffillo, sono però arrivati i carabinieri: le gomme erano infatti custodite in un locale e il 48enne è stato denunciato per ricettazione. Il ristoratore è estraneo ai fatti.

Sempre in tema di annunci online, agli inizi di ottobre un cittadino aveva acquistato un paio di scarpe online e quando il corriere è arrivato gli ha lasciato non uno, ma due pacchi. All’interno ha trovato 13 buste in plastica trasparenti contenenti della sostanza vegetale di colore verde scuro che a un primo esame risultava contenente il principio della dimetiltriptamina, per un peso di circa 7 kg. Si tratta di una potente sostanza psichedelica nota per il suo utilizzo come allucinogeno fra alcune popolazioni dell'Amazzonia.