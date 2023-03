Raffica di gomme sgonfiate alle auto in sosta, c'è la rivendicazione: "Non ce l'abbiamo con te, ma con la tua auto"

Una decina di auto di grandi dimensioni, tra cui molti Suv, con una o più gomme sgonfiate, ma il conto sta aumentando con il passare delle ore. Così un gruppo di ecoattivisti ha sanzionato alcuni proprietari di auto di grandi dimensioni in zona giardini Margherita, ma anche in Saragozza, tra le vie Bellinzona e Belluzzi.

Le ruote non sono state tagliate, bensì semplicemente sgonfiate attraverso le apposite valvole, quindi senza formale danneggiamento. Una pratica, quella dello sgonfiaggio degli pneumatici, già ampiamente utilizzata nel Regno Unito, dove gli eco attivisti così hanno anche potuto alleggerire la loro eventuale posizione penale. Lo sgonfiaggio infatti -questa la ratio- non prevede un vero e proprio danneggiamento, rendendo più difficile la configurazione dell'apposita accusa, qualora identificati gli autori.

"Non ce l'abbiamo con te, ma con la tua auto" si legge nei volantini trovato sui parabrezza dei mezzi "perché utilizzare mezzi come questi in una città come Bologna ha conseguenze enormi per tutti". E ancora: "Sappiamo bene che hai lavorato duramente per avere un'auto come questa, ci dispiace averlo dovuto fare" ma "auto come questa sono un disastro per il nostro clima".

Di Benedetto (Lega) e Scarano attaccano: "Colpa del Comune" "Ecocriminali"

Attaccano a testa bassa il consigliere della Lega Matteo Di Benedetto e la ex leghista Francesca Scarano “È inaccettabile -sottolinea Di Benedetto- che una banda di criminali possa sentirsi libera di danneggiare la proprietà privata di decine di cittadini per sostenere una posizione politica. Per portare avanti proposte nelle istituzioni bisogna candidarsi, non porre in essere vili azioni che mettono in difficoltà lavoratori, famiglie e tutti coloro che per necessità usano l’auto. Serve subito una forte condanna trasversale da tutte le istituzioni, Comune compreso, nonché ogni azione necessaria per individuare e fermare questi ecocriminali, perché non passi il messaggio che a Bologna i violenti possono comportarsi come vogliono senza conseguenze”.

Dello stesso tono Scarano, che accusa il Comune: "Questa è una delinquenza che interpreta – in modo estremista – l’ideologia di una Giunta che in tema di mobilità sta portando avanti istanze sempre più restringenti Senza tirare in ballo la pedonalizzazione di Via de’ Carbonesi, basta solo pensare alla politica attuate prima sulle auto ibride che potevano accedere al centro storico e sostare gratis per poi cambiare - nel giro di pochi tempo - tutte le regole. Ma anche le dichiarazioni dell’Assessore Regionale Priolo che ha già annunciato la cancellazione della deroga per l’utilizzo dell’auto per accompagnare i bambini a scuola senza pensare alle conseguenze, non sono da meno. Quando si ideologizza scelte amministrative, si arriva a delle aberrazioni come quelle a cui stiamo assistendo da parte di veri e propri delinquenti".