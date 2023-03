Gomme sgonfiate alle auto in sosta, ecologisti o balordi? Il Questore: "Abbiamo indizi" | VIDEO

"E' un gesto dimostrativo sicuramente proveniente d qualche movimento ambientalista perchè quelle auto inquinano", cos' il Questore Isabella Fusiello dopo che a una decina di auto, perlopiù Suv, sono state sgonfiate le gomme in zona giardini Margherita, ma anche in Saragozza, tra le vie Bellinzona e Belluzzi.

"Abbiamo degli indizi, ma non è escluso, anche se per ora si tratta solo di indizi, che possa essere un fatto riconducibile alla criminalità comune" anche se su un volantino di rivendicazione si leggerebbe "andate in bici". A indagare è la Digos e quanto alla necessità di telecamere nella zona il Questore conferma che "il sindaco sta provvedendo in questa direzione, ci sono diversi progetti che sono già stati approvati. Il Comune sta operando e a breve inizieranno i lavori".