La protesta degli "sgonfiatori di gomme" non solo a Bologna: sui social il 'report' del raid

La protesta degli "sgonfiatori di Pneumatici" o Tyre Extinguishers viene dal Regno Unito dove sono attivi dal 2022 e prevede che le loro vittime vengano avvertite: "Abbiamo sgonfiato uno o più dei vostri pneumatici. Non prendetela sul personale, non siete il nostro obiettivo, è il vostro veicolo. Lo facciamo perché guidare un’auto di queste dimensioni in città è particolarmente nocivo", recitano alcuni messaggi.

Secondo questi attivisti i veicoli di grossa cilindrata come i Suv generano emissioni inutili che provocano disastri climatici e inquinamento rendendo le strade più pericolose.

Hanno un sito web e sono attivi sui social: infatti hanno fatto il report dei loro ultimi raid, compreso quello bolognese. Hanno colpito 27 Suv a Marburg, Germania, ben 146 a Toulouse, Francia, e 100 a Barcelona San Cugat, Spagna.

Opposizione all'attacco

"Certo è che se trovano idealmente sostegno nei fautori della Città ai 30 all’ora e delle pedonalizzazioni, si sentono difesi dalla Giunta Lepore". Così i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia sull'ultimo raid di anonimi ambientalisti che hanno sgonfiato gli pneumatici di una settantina di Suv - Se chi governa la città continua a lanciare messaggi di criminalizzazione delle auto, poi non stupiamoci se qualche pazzoide mette in atto gesti del genere. Massima solidarietà ai residenti di San Mamolo e Codivilla. Il Comune fermi questi pazzi. Chiediamo al Sindaco ed a tutta la sua giunta di prendere una posizione netta di condanna e smetterla di finire per legittimare atteggiamenti del genere con una retorica anti mezzi privati. Chi usa l’auto o lo scooter lo fa per esigenza non per divertimento", commentano Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone e Manuela Zuntini.

Scarano: "Cosa sanno questi parassiti della vita delle persone"

Per la consigliera Francesca Scarano è "assurdo e totalmente insensato quello che questo gruppo di parassiti scrive. I SUV sono inutili, è pura vanità! Ma cosa sanno questi parassiti della vita delle persone, se hanno anziani in famiglia, se fanno viaggi lunghi, se e quante volte sono costretti ad utilizzare la macchina. Questa è pura violenza, è dittatura! Un clima alquanto pericoloso fomentato da una estrema sinistra che probabilmente ha delle vite molto comode e spostamenti minimi per potersi permettere il lusso di muoversi solo in bici".

Di Benedetto: "Il Sindaco condanni e non faccia scena muta"

"La scusa dell’ambiente non regge: sono vandali violenti che non rispettano la comunità e devono rispondere delle loro azioni - per il capogruppo della Lega in comune, Matteo di Benedetto - si prendano la responsabilità delle loro azioni, invece di nascondersi. In un paese civile e democratico non è con la forza che si fanno valere le proprie idee, ma con la parola. Si candidino alle prossime elezioni se vogliono portare avanti delle istanze e non sono soddisfatti da chi oggi li rappresenta, ma basta vandalismi a danno di tante persone che nulla hanno fatto di male nei loro confronti. Il Sindaco, invece, prenda le distanze e condanni pubblicamente l’accaduto: non faccia scena muta anche su questo e dimostri di stare dalla parte della comunità”.