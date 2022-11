Stop bollettino covid, Fondazione Gimbe: "Passo indietro sulla trasparenza, impossibile monitorare"

"I dati della pandemia devono restare patrimonio comune". Lo dichiara Nino Cartabellotta, presidente della fondazione bolognese Gimbe, dopo l'annuncio del Governo di sospendere la pubblicazione giornaliera del bollettino covid.

La fondazione si è rivolta direttamente al neo-ministro della salute, Orazio Schillaci, chiedendone il ripristino con una lettera. Sarà quindi reso pubblico a cadenza settimanale "tuttavia, dal 30 ottobre risulta interrotta anche la pubblicazione quotidiana dei dati grezzi sul covid 19 che hanno finora alimentato un virtuoso processo di collaborazione tra ricercatori, società civile e Istituzioni. Al momento, pertanto, la Fondazione GIMBE è impossibilitata a garantire il monitoraggio indipendente condotto negli ultimi due anni e mezzo a beneficio della cittadinanza, delle Istituzioni e degli organi di informazione .E' inaccettabile" dichiara Cartabellotta "che il pubblico accesso al patrimonio comune dei dati quotidiani sulla pandemia venga interdetto dal Ministero della Salute, con un anacronistico passo indietro sulla trasparenza".

Quindi la Fondazione con sede in via Amendola ha inviato al Ministro Schillaci una richiesta di ripristino immediato della pubblicazione giornaliera dei dati che devono essere "disponibili non solo alle autorità competenti, ma anche alla comunità scientifica e alla popolazione intera - pertanto - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE per la settimana 26 ottobre-1 novembre riguarda esclusivamente l'andamento della campagna vaccinale, i cui dati al momento risultano ancora aggiornati quotidianamente".