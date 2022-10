Governo Meloni, Lepore: "Gli auguro buon lavoro, ma nel suo governo poche donne"

"Nonostante le nette differenze valoriali e politiche mi auguro facciano il bene del Paese". Formula così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il suo augurio di "buon lavoro" alla premier Giorgia Meloni e al suo Governo. "Voglio fare particolari auguri a quelli che eventualmente saranno i ministri bolognesi di nascita o di adozione", dice Lepore.

Nell'elenco letto da Meloni figurano ad esempio Anna Maria Bernini, che sarà ministro dell'Università, leader di Forza Italia sotto le Due torri, e anche Matteo Piantedosi come nuovo titolare del Viminale, che proprio a Bologna ha vissuto una lunga parte della sua carriera ricoprendo negli anni gli incarichi di capo di gabinetto in Prefettura, viceprefetto, sub-commissario prefettizio in Comune e prefetto nel biennio 2017-2018. "Da parte della città di Bologna ci sarà lealtà al Paese e impegno per il bene comune- assicura Lepore- non perderemo questo faro".

Il sindaco non manca però di rimarcare come, dal suo punto di vista, sia "un errore" avere "così poche donne nel Governo: serve la parità proprio perché la politica e l'economia sono in mano agli uomini". Infine, Lepore si augura che "tra le prime cose il nuovo Governo convochi le città per affrontare la crisi energetica e sociale che abbiamo alle porte, tanto quella climatica. Senza un ruolo più forte delle città, il Paese rimarrà diviso tra nord e sud, centro e periferia"

Schlein: "Pronti all'opposizione dura"

"Siamo pronti a fare una opposizione dura e rigorosa sui bisogni delle persone". Dice la deputata Pd Elly Schlein, numero due della Regione Emilia-Romagna.

"Sarà bene che si sbrighino- manda a dire Schlein- perché le famiglie e le imprese, lavoratrici e lavoratori stanno attendendo delle risposte, sul caro-energia, sulla difficoltà che in questo momento attraversano". Schlein, oggi ad una iniziativa per la pace organizzata dalla Cgil a Bologna, ribadisce poi la "preoccupazione forte" per le posizioni espresse da Silvio Berlusconi sul conflitto in Ucraina.

"In questi giorni- sottolinea la dem- abbiamo assistito ad un caso surreale, una crisi di Governo ancora prima che il Governo fosse formato. Si sono divisi sulla collocazione internazionale dell'Italia con gravissime affermazioni di Berlusconi che dimostrano il rischio che questo Governo italiano diventi il grimaldello per minare la compattezza dell'Unione europea nella ferma condanna dell'aggressione criminale di Putin".

Invece "li vediamo unirsi solo sul fronte della compressione dei diritti. Si sta parlando sopprimere il ministero alle Pari opportunità (la delega alla fine è rimasta, anche se accorpata alla Famiglia e alla Natalità, ndr), così come abbiamo visto Gasparri presentare una proposta di legge che mina il diritto all'aborto". Per Schlein ora le "opposizioni dovrebbero lavorare insieme in questa fase, perchè sono talmente divisi in questa maggioranza che un lavoro di coordinamento tra le opposizioni pur nelle diversità riuscirebbe a fare emergere maggiormente le contraddizioni nel fronte avversario". (Bil/ Dire)