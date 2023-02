Dehors, continua la battaglia: ora il Governo li proroga fino al 31 dicembre

Nuova puntata sulla battaglia dei dehors. No, non è un film di fantascienza, ma la cronistoria di un braccio di ferro che vede fronteggiarsi istituzioni e commercianti da oltre due anni. Il nuovo capitolo riguarda la proroga sugli spazi aperti inserita dal Governo in un emendamento contenuto nel dl Milleproroghe che, di fatto, proroga gli spazi all'aperto fino al prossimo 31 dicembre.

I dehors a Bologna

La questione era iniziata con la pandemia: avvenuta la riapertura dei locali, il Comune di Bologna aveva concesso spazio extra alle attività bolognesi per poter lavorare di più, essendo gli spazi chiusi poco frequentati e contingentati. Poi, nell’estate del 2021, l’amministrazione aveva scelto di revocare i dehors a partire da via delle Moline e via Belvedere, con il sindaco Matteo Lepore in prima linea nel dare lo stop alla “selva di tavolini”. La puntata successiva aveva riguardato i tavolini in piazza Santo Stefano, decisione che aveva trovato la ferrea opposizione di associazioni di commercianti e dall’ala più a destra del Consiglio comunale. “Vi è il concreto rischio di tagliare spazi di socialità vera, nonché di mettere in difficoltà attività già provate dal Covid e dal rincaro dei prezzi” aveva tuonato, all’epoca, il consigliere leghista Matteo Di Benedetto. Infine, solo un mese fa, il TAR dell’Emilia-Romagna aveva stoppato la decisione del Comune di Bologna perché penalizzante verso alcuni locali rispetto ad altri.

Confcommercio esulta: “Nostre richieste erano fondate”

Ovviamente la decisione del Governo ha trovato favore nelle associazioni dei commercianti: “Le nostre richieste erano fondate. I tavoli all’aperto rappresentano non solo un aiuto alle imprese, per fronteggiare il post-pandemia, il caro bolletta e l’aumento dell’inflazione, ma sono diventati ormai irrinunciabili da parte dei clienti e rappresentano uno strumento per rilanciare l’economia delle città e incentivare il turismo”, commentano Confcommercio Ascom Bologna e Fipe. “L’idea di dehors, quindi, «va cambiata, non si deve più parlare di mera occupazione del suolo pubblico, ma di riprogettazione urbana delle città, valorizzando gli spazi all’aperto, come già accade in maniera diffusa nel resto d’Europa. Questa è un’idea nuova di dehors, che non sono più soltanto estensione di un pubblico esercizio, ma un vero e proprio modo di intendere la convivialità – proseguono Confcommercio Ascom Bologna e Fipe –. Auspichiamo che questa misura diventi strutturale e che si possa collaborare con le istituzioni nazionali, quelle locali e la Soprintendenza, per costruire insieme una nuova idea di spazio pubblico che permetta alle imprese di lavorare e a cittadini e residenti di vivere le città in un ambiente di qualità, ordinato, sempre più accessibile e a misura d’uomo”.