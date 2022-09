In Piazza Maggiore il ‘Graduation Day’ di Bologna Business School | VIDEO

Come ogni anno si è svolta, in Piazza Maggiore, il Graduation Day della Bologna Business School. Il prestigioso istituto, in questa edizione, ha conferito il diploma a 887 studenti: presente alla cerimonia, oltre al Magnifico Rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari, il Presidente Romano Prodi e il Dean Max Bergami, anche il Presidente e CEO di Gucci Marco Bizzarri.

A inaugurare la cerimonia è stato Romano Prodi, Presidente del Collegio di Indirizzo di Bologna Business School: “Vi accingete ad affrontare il mondo del lavoro nel momento più complicato e difficile dal secondo dopoguerra. Tutto cambia ad una velocità incredibile e sarà vostro compito comprendere questa complessità, senza paura nel futuro, ma consapevoli che sarete anche voi chiamati a immaginare e realizzare risposte e proposte nuove”, ha dichiarato il professor Prodi, rivolgendosi agli studenti.

A concludere la cerimonia il riconoscimento del Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, che ha proclamato il successo accademico degli studenti: “L’Alma Mater Studiorum, orgogliosa della sua storia, della sua autonomia e della sua identità di grande Ateneo pubblico, da sempre annette la più grande importanza al dialogo con la società e con le imprese. Lo dimostriamo quotidianamente nella ricerca, nella didattica, nella terza missione. L’Università che non si apre all’impresa rinuncia a conoscere la società che la circonda. L’impresa che non si apre all’Università rinuncia alla prefigurazione di scenari che oggi appaiono visionari, ma domani saranno il presente. Sono certo che le diplomate e i diplomati della BBS, consapevoli di tutto questo, porteranno nelle loro professioni il tesoro di conoscenze, competenze e valori che hanno ricevuto, e si sentiranno sempre parte della comunità che li ha formati e avviati al mondo. Un mondo che dovranno contribuire a trasformare e migliorare”.