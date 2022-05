Graffiti sui muri e pulizia, Lega: "Privati devono far fronte alle spese? E' scaricabarile"

“Assurdo obbligare i cittadini, incolpevoli degli imbrattamenti, a sanare i danni provocati da vandali e incivili, oltretutto addebitando loro le spese per la pulizia dei muri deturpati da ignoti qualora non provvedessero alla pulitura".

La Lega rimane contraria a qualsiasi addebito dei costi di pulizia nei confronti dei condomini degli edifici storici, alle prese con l'annosa piaga di graffiti e tag sui muri prospicenti streade e portici. L'affondo del Carroccio bolognese arriva all'indomani dell'uno-due tra Comune e prefetto sul da farsi in merito alla questione.

"Il compito di accudire e curare la città spetta all’amministrazione -commentano i consiglieri leghisti Francesca Scarano, Giulio Venturi e Matteo di Benedetto- che a giudicare dal degrado in cui versano diverse zone di Bologna non pare essere in grado di assolvere ai suoi compiti". Per i consiglieri di opposizione è un fatto che "i privati continuano a ripulire e riqualificare ma dopo pochi giorni i muri, i portoni e i tratti di portici di loro competenza sono di nuovo uno scempio".