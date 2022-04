Gran Premio Imola, pubblico in fila sotto la pioggia. Il sindaco: "Emozionante" | FOTO

"Ci siamo, oggi iniziano le prime prove libere e le qualifiche. È emozionante, dopo 16 anni, veder tornare il pubblico all’Enzo e Dino Ferrari in occasione del Gran Premio Formula 1. Anche se si inizia con la pioggia, non si ferma la passione di migliaia di tifosi. Benvenuti e bentornati a Imola". Lo scrive in un post Facebook il sindaco di Imola Marco Panieri, quando sta per avere inizio il lungo week end automobilistico con due giorni di prove libere e qualificazioni.

Ma non c'è solo la "corsa" di domenica a Imola: la città si è vestita a festa per il ritorno del Gran Premio e sono stati organizzati eventi per tutti i gusti: dai più impegnativi convegni, alle esibizioni, simulazioni e mostre.

(Foto FB Marco Panieri)