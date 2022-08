Granarolo: corriere non versa incasso, a casa sua merce trafugata

Prima alcune paia di occhiali addosso, poi altro materiale di spedizione a casa. Un uomo di 44 anni è stato denunciato per appropriazione indebita dai carabinieri di Granarolo, intervanuti l'altro giorno dopo una chiamata. I militari hanno trovato la titolare della azienda per la quale il denunciato lavorava, insieme al 44enne stesso, intenti a discutere animatamente.

Resi edotti della situazione, i carabinieri hanno quindi condotto approfondimenti. Il motivo della lite è sembrato essere il mancato versamento, da parte del corriere stesso, della raccolta del denaro -in tutto 1800€- furtto dell'incasso delle spedizioni di giornata. Il diretto interessato però ha negato tutto, sostenendo di non avere addebiti da saldare nei confronti della ditta.

Durante le verifiche dei militari però sono saltati fuori tre paia di occhiali, facenti parte di un collo in consegna. Successivamente, al domicilio del 44enne, è stato rivenuto ulteriore materiale, occhiali, lenti e prodotti per la pulizia ottica, probabilmente frutto di altre trattenute dalle consegne effettuate, per un valore di 1500 €.

Sulla base di queste e altre evidenze, alla dine il 44enne in questione -al lavoro da poco tempo presso l'azienda stessa- è stato denunciato per appropriazione indebita.