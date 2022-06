Lui in casa con un'altra: lei fa irruzione con l'auto e spacca tutto

A notte fonda ha prima sfondato il cancello di casa con la sua auto, danneggiando anche la carrozzeria gli altri mezzi in sosta. Poi ha insistito, lanciando pietre sulle finestre e mandandole in frantumi. Non è riuscita fortunatamente ad entrare in casa una donna di 37 anni, fermata poi dai carabinieri intervenuti nel comune di Granarolo, dopo una notte di tensione.

Qui, in una casa lontana dal centro abitato, un uomo e un'altra terza donna, quest'ultima presente in casa al momento dei fatti, hanno passato attimi di paura alle prese con la 37enne che, in visibile stato di alterazione dovuta all'alcool, aveva preso di mira i due e voleva raggiungerli all'interno del domicilio. Più tardi però, è stata la stessa donna a chiamare i militari e, di fatto, ad auto-denunciarsi.

Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri è poi emerso che i motivi che hanno spinto la 37enne a questi gesti sono di natura sentimentale. L'uomo infatti, un 64enne di origini egiziane, è risultato essere il marito, dal quale la donna, poi identificata come cittadina marocchina, si stava separando. A fare scattare la furia sarebbe stata quindi la gelosia, dla momento che fino a poco tempo fa gli ormai ex coniugi condividevano la stessa casa, bersaglio delle pietrate della 37enne. Addosso alla denunciata poi, i militari hanno trovato anche un coltello: Oltre all'accusa di danneggiamento, la signora dovrà rispondere anche di porto abusivo di armi.