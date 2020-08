Incendio all'inceneritore Hera: allertata l'ARPAE per il controllo emissioni

Hanno operato per circa tre ore i Vigili del Fuoco che oggi, 4 agosto, alle ore 14:40 sono intervenuti in via del Frullo a Granarolo per un incendio a un impianto di smaltimento rifiuti.

A bruciare parte del materiale di scarto nel deposito attiguo all'impianto. Sul posto sono intervenute diverse squadre con autobotti (una da 25000 litri) e altri mezzi d'appoggio che hanno isolato e messo sotto controllo il rogo. E' stata allertata l'ARPAE per le rilevazioni dell'atmosfera e controllo emissioni.

Si tratta di "un principio di incendio nella fossa di scarico dei rifiuti, determinato dallo scarico di un camion della raccolta urbana che conteneva materiale già incendiato e conferito quindi in modo improprio all’interno dei cassonetti - fa sapere della multiutility - gli interventi del personale di Hera addestrato anche a questo tipo di eventi e l’immediato arrivo dei Vigili del Fuoco hanno consentito di contenere il fuoco in breve tempo. Non vi sono stati danni alle persone o alla struttura e l’impianto ha già ripreso a funzionare regolarmente. Al momento sono ancora presenti i Vigili del Fuoco che in questi frangenti permangono sul posto anche una volta spento l’incendio a scopo cautelativo".

