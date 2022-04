Granarolo, 1.300 studenti in marcia per la Pace: "No alla Guerra" - FOTO

All'indomani della Marcia Perugi-Assisi della pace e della fraternità del 24 aprile, le scuole del primo ciclo di Granarolo dell'Emilia hanno sfilato in marcia mercoledì 27 aprile percorrendo le vie cittadine.

"Questa è una data che non dimenticherete e, una volta diventati grandi, potrete dire: io c'ero". Queste le parole del sindaco Alessandro Ricci che hanno risuonato nella cornice della Piazza VIII Marzo gremita.

Una festa organizzata a Granarolo dell'Emilia per suggellare la parola 'Pace' che ha visto impegnata in numerosi eventi la cittadinanza, mentre continua l'escalation della guerra. Bambine e bambini delle scuole dell'infanzia di Granarolo stamane hanno svolto la marcia della pace nei giardini delle scuole, mentre i più grandi, ragazze e ragazzi, accompagnati dai genitori volontari, dalle maestre e dai maestri, dalle professoresse dai professori e dai tanti educatori a supporto degli alunni speciali hanno chiesto la Pace.

Commosso l'appello della dirigente scolastica Assunta Diener, che regala l'immagine della piazza: "Oggi in questa piazza voi giovani siete le tessere meravigliose di un puzzle che rappresenta per tutti noi un messaggio di pace e di speranza".

Le cittadine e i cittadini hanno partecipato a gran voce, dai balconi e per le strade del capoluogo. Un corteo colorato che ha visto sventolare i fiori arcobaleno, gli striscioni e i cartelloni, le bandierine preparate dagli allievi e dalle allieve. Una splendida mattina di festa che ha visto insieme alunni, alunne, docenti e personale ATA dell'Istituto Comprensivo, il Comune di Granarolo dell'Emilia, il Comitato dei Genitori, i Volontari della Protezione Civile, i Carabinieri, la Polizia Municipale e tante associazioni del territorio.

Le classi quinte della scuola Anna Frank hanno salutato gli intervenuti in Piazza VIII Marzo con un flashmob della parola "Peace" ripreso da un drone, mentre le alunne e gli alunni della scuola Pellegrino Matteucci intonavano i brani "We are the world" di Micheal Jackson; "Imagine" di John Lennon; "Where is the love" dei Black Eyed Pease e "La guerra di Piero" di Fabrizio De Andrè.

I giovani di Granarolo dicono NO alla guerra; profondi gli interventi dei genitori Sabrina Orsi, presidente del Consiglio di Istituto, e Enida Dyrmishi, vice presidente del Comitato Genitori, che ricordano nella piazza che la libertà, la democrazia e la pace nel mondo sono obiettivi importanti e doni da preservare. A tutte le alunne e gli alunni custodi della pace ricordiamo di studiare per accrescere la capacità di essere costruttori e costruttrici di pace. Tutti oggi siamo chiamati a divenire messaggeri di pace, prendendoci cura gli uni degli altri.

Il messaggio autentico che bambine e bambini, ragazze e ragazzi hanno lasciato alla folla è: "Vogliamo la pace e non vogliamo la guerra". Perché abbiamo tutti l'obbligo di "scegliere la via della pace anziché la via della guerra".