Granchio blu ammazza-vongole, la Regione lo esporta negli Usa

Decima le colture di vongole e si riproduce a ritmi forsennati complice il riscaldamento del mare, al punto che i pescatori ne raccolgono tonnellate. Ma da specie infestante forse il granchio blu potrebbe diventare una risorsa da esportare. Ne è convinta la Regione Emilia-Romagna, che ha fatto sapere come, dopo il via libera alla commercializzazione, un primo carico sia partito nientemeno che negli Usa, al largo delle cuji coste peraltro il granchio blu sembra provenire.

Florida, destinazione Miami: qui dovrà arrivare il primo container, carico di 15,75 tonnellate di crostacei semilavorati. Pescati dalle imprese ittiche della Sacca di Goro, del territorio di Comacchio e nel Delta del Po, potranno essere venduti nel paese di cui è originaria (e molto richiesta dai consumatori) questa specie alloctona che tanti danni sta creando agli allevamenti di vongole e novellame, minando il delicato equilibrio ambientale dell'area del Delta.

Regista dell'operazione, come racconta la Regione, la società di Rimini Mariscadoras, una start up tutta al femminile, nata nel 2021 e ideatrice del progetto "Blueat - La Pescheria Sostenibile" per promuovere l'utilizzo alimentare e gastronomico delle specie aliene marine invasive, a partire appunto dal granchio blu, tra le più dannose attualmente presenti nel Mediterraneo, a causa della sua voracità e assenza di predatori naturali. Da qui l'accordo di collaborazione dell'azienda riminese con un'azienda di trasformazione di Mestre per la lavorazione e la trasformazione dei granchi in polpa e sughi, che stanno approdando sul mercato domestico ed estero. "Questa prima spedizione di quasi 16 tonnellate di granchio blu è la dimostrazione concreta che ci sono le condizioni per provare a creare una filiera in grado di fornire prodotto semilavorato di qualità e una redditività anche alle nostre imprese ittiche", commenta l'assessore regionale all'Agricoltura e pesca Alessio Mammi.