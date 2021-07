Maltempo, grandine in autostrada: traffico e disagi

Grandinate sulla A13 e sulla A1 dopo le 15.30 di oggi, 26 luglio. Come segnala Autostrade, si registrano code sulla A13, tra Altedo e Bologna Interporto, dal km 7.9 in direzione: Bologna.

Maltempo anche sulla A1: traffico rallentato in entrambe le direzione tra Modena Nord e Modena sud per un forte temporale, mentre nel paRmense, tra Fidenza e Firenzuola, il traffico è bloccato per grandine.