Grandine e danni, la Regione stanzia tre milioni: "Chiederemo stato di emergenza"

L'Emilia-Romagna stanzia tre milioni di euro per cittadini e imprese danneggiati dal maltempo di sabato scorso. E chiede la dichiarazione di stato di emergenza nazionale perchè, dopo l'alluvione di maggio, sulla regione si sono abbattute ancora forti piogge, grandinate e raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari. "Dopo lo stato di emergenza regionale- affermano il presidente Stefano Bonaccini e l'assessore Paolo Calvano- chiederemo lo stato di emergenza nazionale, inviando la documentazione al Governo entro il fine settimana. Tante persone e imprese colpite di tutti i comparti, a partire da quello agricolo, si trovano nelle zone della Romagna già drammaticamente colpite dalle alluvioni di maggio. Così come gli alluvionati, riteniamo abbiano diritto alle stesse tutele".

Per questo, spiegano Bonaccini e Calvano, "con lo stato di emergenza nazionale chiederemo che venga attivato subito anche per loro il meccanismo speditivo, sperimentato per la prima volta in Emilia-Romagna, che in questi giorni vede le famiglie alluvionate ricevere il contributo di primo sostegno. Se ciò non ci verrà riconosciuto lo faremo noi come Regione". Da qui lo stanziamento di tre milioni di euro deciso oggi dalla Giunta. "Un impegno che ci eravamo presi durante il sopralluogo effettuato ieri nei territori del ravennate flagellati dal maltempo di sabato", ricordano presidente e assessore.

La Protezione civile regionale, insieme agli enti locali, sta completando la ricognizione dei danni, necessaria per la richiesta di stato di emergenza nazionale da inoltrare al Governo. Dopo il sopralluogo di ieri nel ravennate, Bonaccini e la vicepresidente Irene Priolo saranno nel bolognese, nel ferrarese e nel modenese per fare il punto della situazione con amministratori e comunità locali. Nel frattempo, il Pd ha presentato in Assemblea legislativa un'interrogazione con cui sollecita la Giunta a richiedere al Governo lo stato d'emergenza per il maltempo dei giorni scorsi.

Il 22 luglio, ricordano i dem, l'Emilia-Romagna "è stata colpita da eventi meteorologici straordinari con ingenti danni alle abitazioni private, alle strutture pubbliche e al sistema produttivo. L'agricoltura è stata particolarmente colpita, con interi campi di ortaggi e impianti viticoli distrutti, mettendo a repentaglio la produzione e il reddito delle imprese". Per questo, insiste il Pd, "è fondamentale garantire risarcimenti rapidi e adeguati, per consentire alle aziende di riprendere la propria attività lavorativa e riparare ai danni subiti", che "potrebbero essere inclusi nella procedura di risarcimento già avviata per gli eventi climatici di maggio". Nel frattempo, affermano i dem, "è importante che l'amministrazione regionale, con le proprie strutture, continui a monitorare la situazione per rispondere nei tempi più brevi possibili alle esigenze del territorio".