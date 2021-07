Grandinata a Malalbergo: "Danni ingenti al cimitero di Altedo e alla scuola. Siamo al lavoro per sistemare"| FOTO

Violenta la grandinata che si è abbattuta sul territorio: "Chicchi come palle da tennis". Oggi giornata di lavori per riparare i danni e far manutenzione. La sindaca fa il punto

"In pochi minuti è venuto giù di tutto, la grandinata che ha colpito il territorio ha visto palle di ghiaccio grosse come palle da tennis abbattersi soprattutto su Altedo e Casola. Al momento è impossibile fare la conta dei danni, ma sicuramente parliamo di qualche migliaio di euro". A parlare a Bologna Today è la sindaca di Malalbergo Monia Giovannini, che il giorno dopo la violenta grandinata che si è abbattuta su parte della 'bassa', spiega che il maltempo ha danneggiato le scuole il cimitero.

"I danni maggiori si registrano al cimitero di Altedo, nella parte monumentale dove sono state abbattute o danneggiate tutte le vetrate delle tombe di famiglia storiche, mentre nella scuola di Altedo la grandine ha bucato i lucernai. Qui i cantonieri sono intervenuti oggi mettendo dei teloni - sottolinea la prima cittadina - per evitare che entri acqua in caso venga a piovere. Siamo a lavoro per fare interventi di manutenzione e riparare subito tutto".

E ancora: "Fortunatamente non c'è stato alcun ferito. Se un bambino o un anziano si fossero trovati fuori in quel momento poteva esserci una tragedia. Siamo a lavoro per far tornare tutto alla normalità, pulire e mettere in sicurezza".