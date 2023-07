Maltempo e vento forte: la conta dei danni a Imola

Questa notte anche Imola è stata colpita dal maltempo. Dopo l’allerta gialla per vento e temporali di ieri, fin dalle 4 circa di questa mattina, in città ha cominciato a tirare un forte vento, che si è intensificato verso le 5-5,30 con raffiche oltre i 60 km/h, che ha causato danni a due impianti sportivi pubblici oltre che alle alberature, sia pubbliche sia private, riferisce il municipio imolese.

Sul fronte degli impianti sportivi comunali, il tendone che copre il Palagenius è stato strappato in più punti dalle forti raffiche di vento, che lo hanno completamente danneggiato. Nel corso della mattinata è intervenuto il personale del servizio di Protezione civile del Comune, coadiuvato dai volontari di Protezione civile, che ha provveduto a rimuovere tutta la copertura, che verrà sostituita quanto prima. In questo caso i danni ammontano a diverse decine di migliaia di euro.

Altri danni sono stati causati, questa volta all’interno dello stadio comunale “Romeo Galli”, all’attrezzatura in dotazione all’Atletica Imola Sacmi Avis. In particolare, i materassi in uso per il salto in alto sono stati scaraventati via, subendo gravi danni nella ricaduta; inoltre è stato divelto un gazebo e ribaltata una panchina. Le attrezzature danneggiate erano state acquistate lo scorso anno. In questo caso i danni si aggirano su alcune migliaia di euro.

Sul fronte delle alberature del patrimonio pubblico, poco più di una dozzina di alberi di media e grande dimensione sono stati spezzati e fortemente danneggiati, nello specifico in piazza Bianconcini, a Zello, in via 1.o Maggio, in viale Rivalta, nel viale del Piratello, in via San Benedetto, in via Manzoni angolo via Leopardi. Innumerevoli i rami spezzati e le ramaglie cadute a terra lungo diversi viali. Danni anche a un paio di pali dell’illuminazione pubblica e ad alcuni segnali stradali.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco di Imola, che sono prontamente intervenuti in parecchie decine di casi, sia su chiamata di privati cittadini sia per interventi su alberature pubbliche. Un grazie anche al personale ed ai volontari della Protezione civile, alla Polizia Locale, al Settore Verde pubblico di Area Blu e alle aziende che gestiscono per suo conto la manutenzione del verde, che hanno provveduto con celerità a sgomberare e pulire le strade, le piste ciclabili e le aree pubbliche coinvolte” sottolinea il sindaco Marco Panieri, che ha monitorato costantemente la situazione.