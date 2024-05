Pauroso incidente d'auto nel pomeriggio ad Altedo, i due conducenti in ospedale in condizioni serie

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Pauroso incidente tra due auto, nel tardo pomeriggio, nel comune di Malalbergo. Intorno alle 18.10 due vetture si sono scontrate in via Nazionale all’angolo con via Vita ad Altedo, non lontano dalla frazione di Casoni. I due conducenti sono entrambi rimasti feriti. Uno è stato portato in codice 2 all’ospedale Maggiore con l’elisoccorso, mentre l’altro è stato portato al pronto soccorso sempre in codice 2 in autoambulanza. Le due auto sono state molto danneggiate dall’impatto.

Sul posto, oltre al 118 e a tre squadre di vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa finché le auto non sono state rimose.

Troppi incidenti sulle strade

Quello di oggi non è l'unico grave incidente avvenuto nelle ultime 48 ore. Il 1 maggio a Pian di Lama di Monzuno Debora Natali, una mamma di 33 anni, è rimasta uccisa mentre guidava la sua auto, A bordo aveva il figlio 12enne e la sorella di 18 anni. Il 30 aprile nel primo pomeriggio un 76enne è finito fuori strada in via Nazionale, località Zula, a Pianoro.