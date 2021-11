Interporto, 21enne perde sei dita. La rabbia dei lavoratori: "Ritmi disumani, interessa solo il profitto" | VIDEO

Un altro grave infortunio sul lavoro in un magazzino dell'Interporto di Bologna. L'incidente, a pochi giorni dalla morte del giovane operaio 22enne Yaya Yafa, la scorsa notte alle 5:30 quando, per cause ancora da accertare, un giovane 21enne ha perso sei dita mentre stava lavorando alla manutenzione del rullo di smistamento pacchi del magazzino della Dhl, nel blocco 9.4 dell'Interporto.

Il ragazzo, dipendente di un'azienda esterna, la Recikla srl, è stato subito medicato e trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore. Dalle 20 il sindacato Si Cobas ha indetto uno stato di agitazione e alcuni lavoratori sono rimasti in presidio davanti ai magazzini per chiedere più sicurezza e denunciare quanto accaduto.

"Sappiamo che questo ennesimo e grave fatto non è altro che la conseguenza di condizioni di lavoro in cui la sicurezza è un elemento secondario, molte volte una scocciatura. Qualche settimana fa, durante un incontro, avevamo fatto presente ad un Responsabile e all'RLS del magazzino in oggetto il rischio che i lavoratori correvano lavorando con quei ritmi; ovviamente nessun intervento, nessuna precauzione adottata", denuncia il sindacato di base. "Le nostre vite valgono più dei loro profitti".